Сколько различных четырёхзначных чисел, кратные 5, можно составить из цифр 0, 1, 3 и 5?(Цифры в числе могут повторяться.)

Математика

Сколько различных четырёхзначных чисел, кратные 5, можно составить из цифр 0, 1, 3 и 5?(Цифры в числе могут повторяться.)

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