СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Какое проверочное слово к слову "пожимать" ?

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СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!! Какое проверочное слово к слову "пожимать" ?
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Автор: Гость
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Гость:
Я так считаю то , что это слово жим
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