Как правильно пишется пинджак

Русский язык
Как правильно пишется пинджак
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может пиджак?:) потому-что в словаре нету таких слов как "пинджак"
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