В сказочном лесу сидят белки на ветках, напротив каждой белки 2 белки. сколько всего белок??? очень нужно

Математика

В сказочном лесу сидят белки на ветках, напротив каждой белки 2 белки. сколько всего белок??? очень нужно

Автор: Гость