Найдите уравнение прямой a, проходящей через точку A параллельно прямой b A(-9;2); b: -7x+y-2=0
Математика
Найдите уравнение прямой a, проходящей через точку A параллельно прямой b A(-9;2); b: -7x+y-2=0
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