Для спортивного клуба купили 70 больших и маленьких мячей, больших мячей купили в 4 раза меньше , чем маленьких, сколько купили больших мячей и сколько маленьких 5 класс
Математика
Для спортивного клуба купили 70 больших и маленьких мячей, больших мячей купили в 4 раза меньше , чем маленьких, сколько купили больших мячей и сколько маленьких 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленьких мячей - 1 часть и еще больших мячей 4 части, всего 5 частей и это 70 штук. Одна часть = 70:5=14. Четыре части = 14*4=56. Уравнением (если нужно): М+4М=70 5М=70 М=14 (маленьких мячей). Больших мячей - в 4 раза больше, т.е. 14*4=56.
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