Сравни, чем различаются выделенные слова. Поставь знак ударения. Поля учится. Поля зазеленели. Жучка лает. Мы поймали жучка. Лодку прибило к берегу. Я берегу книги.

Русский язык

Сравни, чем различаются выделенные слова. Поставь знак ударения. Поля учится. Поля зазеленели. Жучка лает. Мы поймали жучка. Лодку прибило к берегу. Я берегу книги.

Автор: Гость