Сравни, чем различаются выделенные слова. Поставь знак ударения. Поля учится. Поля зазеленели. Жучка лает. Мы поймали жучка. Лодку прибило к берегу. Я берегу книги.

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Сравни, чем различаются выделенные слова. Поставь знак ударения. Поля учится. Поля зазеленели. Жучка лает. Мы поймали жучка. Лодку прибило к берегу. Я берегу книги.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ударением различаются. ПОля учится. ПолЯ зазеленели. ЖУчка лает. Мы поймали жучкА. Лодку прибило к бЕрегу. Я берегУ книги.
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