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Угадайте два корня уравнения |x-1|=3
Математика
Угадайте два корня уравнения |x-1|=3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X-1=3 x-1=-3 x=4 x=-2 в фигурных скобках
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