Что было причиной дворцовых переворотов в России в середине XVIII века?

Гость: Гость:

Я могу быть не прав,но может быть и правильно. 1) Отойдя от национальной политической традиции, согласно которой престол лишь прямым наследникам царя, Пётр сам подготовил кризис власти.2) На Российский престол после смерти Петра претендовало большое количество прямых и косвенных наследников;3) Во всей своей полноте проявились существовавшие корпоративные интересы дворянства и родовой знати.При анализе эпохи дворцовых переворотов важно обратить внимание на следующие моменты.Во-первых, инициаторами переворотов выступали различные дворцовые группировки, стремившиеся возвести на престол своего ставленника.Во-вторых, важнейшим следствием переворотов явилось усиление экономических и политических позиций дворянства.В-третьих, движущей силой переворотов была гвардия.Действительно именно гвардия в рассматриваемый период решила вопрос о том, кому быть на престоле. Источник: http://histerl.ru/lectures/18_vek/perevoroti.htm