Распределите данные существительные в 3 столбика по родам.Запишите.
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Распределите данные существительные в 3 столбика по родам.Запишите.
Ответ(ы):
Гость:
Ж.р -картофель,прорубь,дорога, мышь,тюль,простыня,занавеска,ручка. М.р - товарищ, ковыль, дождь, спектакль, малыш, занавес, телефон, карандаш, учебник, ластик. С.р - окно, здание, полотенце, перо. Молодёжь это множественное число, поэтому род нету.
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Математика
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