Сравни дроби: 1/2 и 3/8 1/2 и 4/8 3/4 и 6/8 2/4 и 2/3

Математика
Сравни дроби: 1/2 и 3/8 1/2 и 4/8 3/4 и 6/8 2/4 и 2/3
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Гость:
Вот лови все правильно гарантирую
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