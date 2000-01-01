Сравни дроби: 1/2 и 3/8 1/2 и 4/8 3/4 и 6/8 2/4 и 2/3

Математика

Сравни дроби: 1/2 и 3/8 1/2 и 4/8 3/4 и 6/8 2/4 и 2/3

Автор: Гость