Сравни дроби 7/8 и 3/4. 7/5 и 3/2. 5/12 и 3/4. 2/5 и 3/8. 25/100 и 1/4

Гость: Гость:

7/8 и 3/4 7/8 > 6/8 7/8>3/4 7/5 и 3/2 1 2/5 и 1 1/2 1 4/10 < 1 5/10 7/5 < 3/2 5/12 и 3/4 5/12 < 9/12 5/12 < 3/4 2/5 и 3/8 16/40 > 15/40 2/5 > 3/8 25/100 и 1/4 1/4 = 1/4 25/100=1/4