Сравни.Поставь знаки больше,меньше,равно.
Математика
Сравни.Поставь знаки больше,меньше,равно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=100см 19м 80 см > 198см 1км=1000см 7км 70м>770м 1дм=10см 93дм>9м 3см
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