Сравни примеры каждого столбика. Чем они похожи? Чем различаются? Вычисли значени?? выражений. Сравни ответы. 28-(6+2), 28-6-2, 43+3-40, (43+3)-40, 9+20-1, 9+(20-1)

Математика

Сравни примеры каждого столбика. Чем они похожи? Чем различаются? Вычисли значени?? выражений. Сравни ответы. 28-(6+2), 28-6-2, 43+3-40, (43+3)-40, 9+20-1, 9+(20-1)

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