Сравни примеры каждого столбика. Чем они похожи? Чем различаются? Вычисли значени?? выражений. Сравни ответы. 28-(6+2), 28-6-2, 43+3-40, (43+3)-40, 9+20-1, 9+(20-1)
Математика
Сравни примеры каждого столбика. Чем они похожи? Чем различаются? Вычисли значени?? выражений. Сравни ответы. 28-(6+2), 28-6-2, 43+3-40, (43+3)-40, 9+20-1, 9+(20-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычисляем: 28-(6+2)=20 28-6-2=20 43+3-40=6 (43+3)-40=6 9+20-1=28 9+(20-1)=28 Схожесть парных примеров в одинаковых цифрах; Различаются примеры, порядком действий,вачале вычисляем в скобках,потом за скобками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Корень этого слова как в слове кладут приставка как в слове закрыть суффикс и окончание как в слове дочка
Другие предметы