Сравни выражения в каждом столбике и объясни, как получено каждое следующее из пр??дыдущего.

Гость: Гость:

В первом используют сначала переместительное свойство, а после сочетательное. Во втором идёт сразу сочетательное. Переместительное свойство- от перемены мест слагаемых сумма не меняется Сочетательное- a+b+c= (a+c)+b Простите сочитательное только на примере