Сравни выражения в каждом столбике и объясни, как получено каждое следующее из пр??дыдущего.

Математика
Сравни выражения в каждом столбике и объясни, как получено каждое следующее из пр??дыдущего.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом используют сначала переместительное свойство, а после сочетательное. Во втором идёт сразу сочетательное. Переместительное свойство- от перемены мест слагаемых сумма не меняется Сочетательное- a+b+c= (a+c)+b Простите сочитательное только на примере
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