Сравни значение длины: 3 м и 20 дм; 45 см и 4 дм; 2 м и 12 см и 2 м 1 дм

Математика

Сравни значение длины: 3 м и 20 дм; 45 см и 4 дм; 2 м и 12 см и 2 м 1 дм

Автор: Гость