Сравни значение длины: 3 м и 20 дм; 45 см и 4 дм; 2 м и 12 см и 2 м 1 дм
Математика
Сравни значение длины: 3 м и 20 дм; 45 см и 4 дм; 2 м и 12 см и 2 м 1 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 м (30 дм) > 20 дм 45 см > 4 дм (40 см) 2 м 12 см (212 см) > 2 м 1 дм (210 см)
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