Сравните числа: а) -4,6 и 4,1 б) -3 и -3,2 в) -5/8 и -7/9 г) -3/8 и 0
Математика
Сравните числа: а) -4,6 и 4,1 б) -3 и -3,2 в) -5/8 и -7/9 г) -3/8 и 0
Ответ(ы):
Гость:
А) -4,6<4,1 Б) -3>-3,2 в) -5/8>-7/9 Г) -3/8<0
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