Сравните числа: а) -4,6 и 4,1 б) -3 и -3,2 в) -5/8 и -7/9 г) -3/8 и 0

Математика

Сравните числа: а) -4,6 и 4,1 б) -3 и -3,2 в) -5/8 и -7/9 г) -3/8 и 0

Автор: Гость