Задача 3 класс надо решить задачу и составить еще обратные задачи.как это сделать?-В багажное отделение самолета загружали чемоданы спортивных команд.Летело 5 команд по 8 человек.У каждого чемодан имел массу 20кг.Какова масса б...

Математика
Задача 3 класс надо решить задачу и составить еще обратные задачи.как это сделать?-В багажное отделение самолета загружали чемоданы спортивных команд.Летело 5 команд по 8 человек.У каждого чемодан имел массу 20кг.Какова масса багажа всей команды?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5×8=40 -это сколько всего человек было. 40×20=800 кг это вся общая масса багажа. Ответ: 800 кг масса всей команды.
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