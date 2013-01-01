Вычислите значение дроби (3xz+x^2-2xy)/(4y^2-yz-2z^2) при условии, что x/z= - 2 x/y= - 1
Алгебра
Вычислите значение дроби (3xz+x^2-2xy)/(4y^2-yz-2z^2) при условии, что x/z= - 2 x/y= - 1
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