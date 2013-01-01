Найди в тексте слова с орфограммой беглый гласный в части слова подчеркни орфаграму синим карандашомс помощью нужных значков покажи в какой части слова она находится Считалка с бурундуком Щечка,щечка ---- Два мешочка; Три-...

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Найди в тексте слова с орфограммой беглый гласный в части слова подчеркни орфаграму синим карандашомс помощью нужных значков покажи в какой части слова она находится Считалка с бурундуком Щечка,щечка ---- Два мешочка; Три-четыре корешочка, Пять брусничек, Шесть морошек, Восемь мошек. Лапой в щечку --- Стук,стук: --- На здоровье, Бурундук!

Автор: Гость