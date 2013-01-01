Найди в тексте слова с орфограммой беглый гласный в части слова подчеркни орфаграму синим карандашомс помощью нужных значков покажи в какой части слова она находится Считалка с бурундуком Щечка,щечка ---- Два мешочка; Три-...
Русский язык
Найди в тексте слова с орфограммой беглый гласный в части слова подчеркни орфаграму синим карандашомс помощью нужных значков покажи в какой части слова она находится Считалка с бурундуком Щечка,щечка ---- Два мешочка; Три-четыре корешочка, Пять брусничек, Шесть морошек, Восемь мошек. Лапой в щечку --- Стук,стук: --- На здоровье, Бурундук!
Ответ(ы):
Гость:
Мешоч(е)к - мешочка, корешоч(е)к - корешочка, брусничка - бруснич(е)к, морошка - морош(е)к, мошка - мош(е)к.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
В двух каробках 18 кубиков.число кубиков в одной коробке составляет половину кубиков в другой каробки сколько кубиков в каждой каробке
Русский язык
Химия
: Какой критерий вида набора ' : хромосом в клетках организма : морфологический ‘ ф??зиологический : биохимический : мистический ›