Найти значение sinx,cosx,tgx,ctgx; если:1)x=330°. 2)x=765°

Гость: Гость:

1) sin330°=sin(360°-30°)=-sin30°=-1/2 cos330°=cos(360°-30°)=cos30°=√3/2 tg330°=tg(360°-30°)=-tg30°=-√3/3 ctg330°=ctg(360°-30°)=-ctg30°=-√3 2) sin765°=sin(720°+45°)=sin45°=√2/2 cos765°=cos(720°+45°)=cos45°=√2/2 tg765°=tg(720°+45°)=tg45°=1 ctg765°=ctg(720°+45°)=ctg45°=1 Как то так вроде.