Артикль а, аn,the для 2 класса как правильно вставлять?

Английский язык
Артикль а, аn,the для 2 класса как правильно вставлять?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Артикль a перед существительным на согласный , an на гласный например a boy , an apple . The переводится - это ,эта например : The girl drink milk - эта девочка пьет молоко .
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