Артикль а, аn,the для 2 класса как правильно вставлять?
Английский язык
Артикль а, аn,the для 2 класса как правильно вставлять?
Ответ(ы):
Гость:
Артикль a перед существительным на согласный , an на гласный например a boy , an apple . The переводится - это ,эта например : The girl drink milk - эта девочка пьет молоко .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В двух каробках 18 кубиков.число кубиков в одной коробке составляет половину кубиков в другой каробки сколько кубиков в каждой каробке
Русский язык
Английский язык
Придумайте рекламу на английском языке любого товара или лучше социальную рекламу . Фантазии вообще нет!!!