В двух каробках 18 кубиков.число кубиков в одной коробке составляет половину кубиков в другой каробки сколько кубиков в каждой каробке

Математика
В двух каробках 18 кубиков.число кубиков в одной коробке составляет половину кубиков в другой каробки сколько кубиков в каждой каробке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Методом подбора 12 кубиков в 1 коробке во второй 12:2=6 кубиков
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