В двух каробках 18 кубиков.число кубиков в одной коробке составляет половину кубиков в другой каробки сколько кубиков в каждой каробке

Математика

В двух каробках 18 кубиков.число кубиков в одной коробке составляет половину кубиков в другой каробки сколько кубиков в каждой каробке

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