Русское государство в XVI в. Политика Ивана Грозного.?

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Иван Грозный. Своё прозвище получил из - за своего характера, он с детства боялся бояр и во взрослом возрасте, когда княжил очень плохо относился к ним, даже издевался над ними. При нём была создана Избранная рада, где осуществлялись реформы. Запрет местнических споров между воеводами во время походов. По судебнику 1550 года ликвидировали привилегию монастырей не уплачивать подати в казну, запретили превращать в холопов детей боярских (дворян). Затруднялся переход крестьян от одного владельца к другому в Юрьев день путём увелечиния размера взимаемого с них пожилого. Усиление контроля над судебной деятельностью наместников в городах, уездахи и волостях.