Как читаются эти числа на анг. яз? 2013, 32, 35
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Как читаются эти числа на анг. яз? 2013, 32, 35
Ответ(ы):
Гость:
2013 - two thousand thirteen 32 - thirty two 35 - thirty five
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