Сравните дроби 1)23/26 и 11/15 2)11/24 и 5/8, 3)5/7 и 7/20 4)4/9 и 3/5 5)5/12 и 8/15 6) 11/42 и 7/24

Математика
Сравните дроби 1)23/26 и 11/15 2)11/24 и 5/8, 3)5/7 и 7/20 4)4/9 и 3/5 5)5/12 и 8/15 6) 11/42 и 7/24
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2  левое меньше 4 левое меньше 5 левое меньше 3 левое больше 1левое больше 6 левое больше
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