Сравните дроби 1)23/26 и 11/15 2)11/24 и 5/8, 3)5/7 и 7/20 4)4/9 и 3/5 5)5/12 и 8/15 6) 11/42 и 7/24
Математика
Сравните дроби 1)23/26 и 11/15 2)11/24 и 5/8, 3)5/7 и 7/20 4)4/9 и 3/5 5)5/12 и 8/15 6) 11/42 и 7/24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 левое меньше 4 левое меньше 5 левое меньше 3 левое больше 1левое больше 6 левое больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1Составь из слов каждой сточки предложения .Расположи предложения так,чтобы получился рассказ.Придумай заголовок.Запиши.Других,ласточка,ласточек,по...
Английский язык
Английский язык