Сравните дроби 1)23/26 и 11/15 2)11/24 и 5/8, 3)5/7 и 7/20 4)4/9 и 3/5 5)5/12 и 8/15 6) 11/42 и 7/24

Математика

Сравните дроби 1)23/26 и 11/15 2)11/24 и 5/8, 3)5/7 и 7/20 4)4/9 и 3/5 5)5/12 и 8/15 6) 11/42 и 7/24

Автор: Гость