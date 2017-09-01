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Сравните дроби: 1.9/17 и 19/34 2. 7/9 и 3/4
Математика
Сравните дроби: 1.9/17 и 19/34 2. 7/9 и 3/4
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1.9/17<18/34 2)2.7/9>3/4
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