День недели, дата проведения лабораторной работы. Помогите
Биология
День недели, дата проведения лабораторной работы. Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15.10 беру кусок чёрного хлеба и старю в темное тёплое место и смачиваю водой 17.10 еще смочил водой и завернул в пакет. сверху хлеб начал покрываться чуть белой коркой 19.10 вытащил хлеб из пакета .на нем появилась плесень .(даты сам придумай я произвольно написал)
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