День недели, дата проведения лабораторной работы. Помогите

Гость: Гость:

15.10 беру кусок чёрного хлеба и старю в темное тёплое место и смачиваю водой 17.10 еще смочил водой и завернул в пакет. сверху хлеб начал покрываться чуть белой коркой 19.10 вытащил хлеб из пакета .на нем появилась плесень .(даты сам придумай я произвольно написал)