Какие самые длинные словообразовательные цепочки??? Не менее 6 слов
Русский язык
Какие самые длинные словообразовательные цепочки??? Не менее 6 слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маска-маскировка-маскировать-замаскировать-замаскировывать-замаскированный
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