Напишите 3 диалектизма,3 профессионализма,3 неологизма,3 исконно русских слова и 3 заимствованных слова на тему искусство

Гость: Гость:

Диалектизмы-слова, которые употребляются только в той или иной местности. пример-буряк. профессионализмы-слова, которые употребляются у людей разных профессий. пример-акварель. устаревшие слова-слова, которые вышли из употребления или были заменены другими словами. пример-чело. неологизмы-новые слова. пример-ноутбук. исконно-русские слова-слова, которые взяты были в Руси. пример-чернила. дальше я не знаю.