Напишите 3 диалектизма,3 профессионализма,3 неологизма,3 исконно русских слова и 3 заимствованных слова на тему искусство
Русский язык
Напишите 3 диалектизма,3 профессионализма,3 неологизма,3 исконно русских слова и 3 заимствованных слова на тему искусство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диалектизмы-слова, которые употребляются только в той или иной местности. пример-буряк. профессионализмы-слова, которые употребляются у людей разных профессий. пример-акварель. устаревшие слова-слова, которые вышли из употребления или были заменены другими словами. пример-чело. неологизмы-новые слова. пример-ноутбук. исконно-русские слова-слова, которые взяты были в Руси. пример-чернила. дальше я не знаю.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Проект по английскому языку 6 класс Мой любимый магазин, но я хочу написать про мой любимый магазин - магазин одежды. Где-то 11-14 предложений. Зар...
Алгебра
Две стороны треугольника равны между собой и на 14,2 см меньше третьей стороны, а ег?? периметр равен 76 см. Найдите стороны треугольника.
Другие предметы