Кто изобрел 1 глобус в мире

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Кто изобрел 1 глобус в мире
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Гость:
Кратетом Малльским ****************      
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