Перечислить виды проблем: Экономические Политические Экологические
Обществознание
Перечислить виды проблем: Экономические Политические Экологические
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Экономические - кризис, дефолт и. т.д Политические - Революция, захват власти, войны. Экологические - строительство нефтехиммческой базы, добыча радиоактивных веществ, слив отходов.
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