Кто командировал английским флотом в битве с " Непобедимой армадой"

История
Кто командировал английским флотом в битве с " Непобедимой армадой"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чарльз Говард Фрэнсис Дрейк
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