Соляной бунт. 1. Дата 2. Причины 3. Участники 4. Ход 5. Итоги
История
Соляной бунт. 1. Дата 2. Причины 3. Участники 4. Ход 5. Итоги
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Одним из крупнейших восстаний в России середины XVII века было массовое выступление горожан средних и низших слоев, ремесленников, посадского населения, дворовых людей и стрельцов, которое получило название «Соляной бунт». Это была реакция населения на проводимую политику правительства боярина Морозова, который был воспитателем, а позднее и свояком царя Романова А. Борис Морозов был фактическим правителем государства Российского вместе с князем И. Милославским. Проводив социальную и экономическую политику, в правление Морозова получила широкое распространение и развитие самоуправство и коррупция, значительно повысились налоги. Многие слои общества требовали пересмотра и изменений в государственной политике. Чтобы немного снять напряжение в обществе, правительство Морозова пришло к решению частично произвести замену прямых налогов косвенными. Это привело к снижению и даже отмене некоторых из них, при этом дополнительной пошлиной обложили широко пользующиеся спросом товары, которые применялись в быту. Соляной бунт 1648 имеет свою хронологию, которую можно проследить. Начался он с того, что в 1646 году под налог попала соль. Большой скачок цен привел к сокращению ее потребления и появлению резкого возмущения со стороны населения, ведь соль в то время была главным консервантом. Многие продукты стали быстрее портиться, а это вызывало всеобщее недовольство у купцов и крестьян. Таким образом, был спровоцирован соляной бунт, причины которого крылись в непомерных налогах. Напряжение нарастало и в 1647 году налог отменили, но надо было за счет чего-то покрывать недоимку. Она стала взыскиваться снова с прямых налогов, которые не на долгое время были отменены. Непосредственным поводом для восстания под названием «соляной бунт» послужила неудачная делегация к царю московских жителей, которая состоялась 01/06/1648 года. Челобитная была направлена против сановников. Народ требовал собрать созыв Земского Собора и утвердить новые законодательные акты. Приказав стрельцам разогнать толпу, Морозов тем самым спровоцировал горожан на следующий день ворваться в Кремль, где им также не удалось вручить царю челобитную. Так начался соляной бунт, причины которого были в нежелании выслушать просьбы народа. Город оказался в эпицентре большой смуты, которую учинили разъяренные горожане. На следующий день к протестующим гражданам присоединилось большое количество стрельцов. Народ снова ворвался в Кремль, где требовал выдать ему начальника Земского приказа, который ведал полицейской службой и управлением Москвы. Также выдвигалось требование о выдаче думного дьяка, бывшего инициатором соляного налога, вследствие чего образовался соляной бунт 1648 года и боярина Морозова вместе с его шурином. Восставшие подожгли Китай- город и Белый город, под разгром попали дворы ненавистных купцов, бояр, окольничих и дьяков. Они убили и растерзали Чистого и Плещеева, которыми пожертвовал царь. Народ также считал виновником пошлины на соль, следствием которого был соляной бунт, окольничего Траханиотова, который бежал из Москвы. Его догнали, вернули и казнили. Царь отстранил от власти боярина Морозова 11/06/1648, которого отправили в ссылку в монастырь, а восстания продолжались и в других городах вплоть до февраля месяца 1649 года. Алексей Романов пошел на уступки восставшему населению. Был собран Земский Собор, целью которого было принятие нового Уложения и отмена взыскания недоимок. Тем самым было внесено некоторое спокойствие в обществе. Помимо этого, соляной бунт имел и другие последствия. Глава государства впервые за столь долгое время мог самостоятельно принимать государственные и политические решения. Стрельцам выдали двойное хлебное и денежное жалование, произошел раскол рядов противников правительства, вследствие чего прошли репрессии, а наиболее активные участники и вожаки были казнены. Морозов вернулся в Москву, но в управлении государством больше не участвовал.
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