Помогите пожалуйста друзья делимое 14, делитель 2. найди значение часного

Математика
Помогите пожалуйста друзья делимое 14, делитель 2. найди значение часного
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Автор: Гость
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Гость:
14:2=7 вот и все))) гыгыгы
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