Помогите пожалуйста друзья делимое 14, делитель 2. найди значение часного
Математика
Помогите пожалуйста друзья делимое 14, делитель 2. найди значение часного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:2=7 вот и все))) гыгыгы
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