8 И 10 ЗАДАНИЕ ПОЖАЛУЙСТА

Гость: Гость:

Воплощение, загрязнения(грязь),зачарованный (чары),напряженный,одинарный (один),ополчение(полк),оснащение,поглощенный ,примиренческий(мирный),просвещение(свет),разрядиться (разряд),спланировать(план),трагический,усвоение( усвоить),цветистый(цвет) Акция бледнолицый,зарницы ,конституционный ,на цыпочки, по-цыгански,проекция ,ресницы,санкции,сестрицын,страницы,традиция,цигейка, циклон ,циркуль,цистерна, цифра,цыганенок,цыпки,цыпленок. Если такое правило цЫган сел на цЫпочки и цЫкнул на цЫпленка