Переведите пожалyйста ( только не через переводчик ) Моя квартира находится по улице Мира 6, дом 15. Квартира просторная, 3 комнаты. У меня есть собственная комната, она маленькая размерами, но мне и этого хватает. В моей ко...
Қазақ тiлi
Переведите пожалyйста ( только не через переводчик ) Моя квартира находится по улице Мира 6, дом 15. Квартира просторная, 3 комнаты. У меня есть собственная комната, она маленькая размерами, но мне и этого хватает. В моей комнате имеется стол где я делаю уроки, там есть кровать, компьютер и окно. Кухня тоже не большая, там есть печка, микроволновка, стол где собственное и кушаем, в этом столу лежит вся крупа, кухонные принадлежности.
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