Переведите диалог на казахский Привет Кирилл Привет Максим Что ты вчера делал? Вчера я смотрел очень классный фильм. Какой? Я смотрел "Форест гамп" Класс! А ты что вчера делал? А я смотрел мультфильм. Какой же? Храни...
Қазақ тiлi
Переведите диалог на казахский Привет Кирилл Привет Максим Что ты вчера делал? Вчера я смотрел очень классный фильм. Какой? Я смотрел "Форест гамп" Класс! А ты что вчера делал? А я смотрел мультфильм. Какой же? Хранители снов А он интересный? Да, очень. Пока Кирилл Пока Максим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сəлем кирилл сəлем максим сен кеше кешке немен айналыстың? мен кеше өте қызықты кино көрдім қандай? мен "форест гамп" көрдім күшті ал сен кеше немен айналыстың? мен мультфильм көрдім қандай? түс қорғаушылары ал ол қызықпа? иə, өте қызықты пока кирилл прка максим
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