Переведите диалог на казахский Привет Кирилл Привет Максим Что ты вчера делал? Вчера я смотрел очень классный фильм. Какой? Я смотрел "Форест гамп" Класс! А ты что вчера делал? А я смотрел мультфильм. Какой же? Храни...

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Переведите диалог на казахский Привет Кирилл Привет Максим Что ты вчера делал? Вчера я смотрел очень классный фильм. Какой? Я смотрел "Форест гамп" Класс! А ты что вчера делал? А я смотрел мультфильм. Какой же? Хранители снов А он интересный? Да, очень. Пока Кирилл Пока Максим

Автор: Гость