Две стороны треугольника равны между собой и на 14,2 см меньше третьей стороны, а ег?? периметр равен 76 см. Найдите стороны треугольника.

Алгебра

Две стороны треугольника равны между собой и на 14,2 см меньше третьей стороны, а ег?? периметр равен 76 см. Найдите стороны треугольника.

Автор: Гость