Две стороны треугольника равны между собой и на 14,2 см меньше третьей стороны, а ег?? периметр равен 76 см. Найдите стороны треугольника.
Алгебра
Две стороны треугольника равны между собой и на 14,2 см меньше третьей стороны, а ег?? периметр равен 76 см. Найдите стороны треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2ст-x x+x+(x+x)+14,2))=76 4x=76-14,2 4x=61,8:4 x=15,45(см)-1 сторона (15,45+15,45)+14,2=30,9+14,2=45,1
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