12 сантиметров меньше 100 миллиметров
Английский язык
12 сантиметров меньше 100 миллиметров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 см больше 100мм см ( сантиметры ) мм ( милиметры )
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