Номер 111 !!!!Найди прямые углы и обведи их номера!
Математика
Номер 111 !!!!Найди прямые углы и обведи их номера!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 и 4 рисунок прямые углы
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