Доклад лев Николаевич Толстой все о его жизни

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Лев Толстой родился 9 сентября 1828 года в Тульской губернии (Россия) в семье, принадлежащей классу дворян. В 1860-х годах он написал свой первый большой роман — «Война и мир». В 1873 году Толстой приступил к работе над второй из наиболее известных его книг, «Анна Каренина». Он продолжал писать беллетристику на протяжении 1880-х и 1890-х годов. Одна из его самых успешных поздних работ — «Смерть Ивана Ильича». Толстой умер 20 ноября 1910 г. в Астапово, Россия. 9 сентября 1828 года, в Ясной Поляне (Тульская губерния, Россия) родился будущий писатель Лев Николаевич Толстой. Он был четвертым ребенком в большой дворянской семье. В 1830 году, когда мать Толстого, урожденная принцесса Волконская, умерла, двоюродный брат отца взял на себя уход за детьми. Их отец, граф Николай Толстой, умер через семь лет, и их тетя была назначена опекуном. После смерти тети Лев Толстой, его братья и сестры переехали ко второй тёте в Казань. Хотя Толстой пережил много потерь в раннем возрасте, позже он идеализировал свои детские воспоминания в своём творчестве. Важно заметить, что начальное образование в биографии Толстого было получено дома, уроки ему давали французские и немецкие преподаватели. В 1843 году он поступил на факультет восточных языков в Императорский Казанский университет. Толстому не удалось преуспеть в учебе — низкие оценки заставили его перейти на более легкий юридический факультет. Дальнейшие трудности в учебе привели к тому, что Толстой, в конце концов, покинул Императорский Казанский университет в 1847 году без степени. Он вернулся в имение родителей, где собирался заняться фермерством. Однако и это его начинание закончилось неудачей — он слишком часто отсутствовал, уезжая в Тулу и Москву. В чём он действительно преуспел, так это в ведении своего собственного дневника — именно эта привычка длиною во всю его жизнь, вдохновила Льва Толстого на большую часть его произведений. Толстой увлекался музыкой, его любимыми композиторами были Шуман, Бах, Шопен, Моцарт, Мендельсон. Лев Николаевич мог по несколько часов в день играть их произведения. Подробнее: http://all-biography.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich#ixzz4NFYTLjz9