Найдите Значение алгебраического выражение x + y - 3 Если известно, что x- квадрат суммы чисел 7,43 и -6,33, а у - удвоенная разность чисел 2,14 и -1,16
Алгебра
Найдите Значение алгебраического выражение x + y - 3 Если известно, что x- квадрат суммы чисел 7,43 и -6,33, а у - удвоенная разность чисел 2,14 и -1,16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х=7,43-6,33=1,1*1,1=1,21, х=1,21у=2,14+1,16=3,3, 2*3,3=6,6, у=6,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите наименьшее натуральное число которое оканчивается на 12 делится на 12 и в с??мме цифры дают число 12