Найдите Значение алгебраического выражение x + y - 3 Если известно, что x- квадрат суммы чисел 7,43 и -6,33, а у - удвоенная разность чисел 2,14 и -1,16

Алгебра
Найдите Значение алгебраического выражение x + y - 3 Если известно, что x- квадрат суммы чисел 7,43 и -6,33, а у - удвоенная разность чисел 2,14 и -1,16
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х=7,43-6,33=1,1*1,1=1,21, х=1,21у=2,14+1,16=3,3,    2*3,3=6,6, у=6,6

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