Найдите Значение алгебраического выражение x + y - 3 Если известно, что x- квадрат суммы чисел 7,43 и -6,33, а у - удвоенная разность чисел 2,14 и -1,16

Алгебра

Найдите Значение алгебраического выражение x + y - 3 Если известно, что x- квадрат суммы чисел 7,43 и -6,33, а у - удвоенная разность чисел 2,14 и -1,16

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