Сравните дроби с числом 1/2, а затем между собой 4/5 и 3/7
Математика
Сравните дроби с числом 1/2, а затем между собой 4/5 и 3/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 > 1/2 3/7 < 1/2 4/5 > 3/7
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