Сравните объёмы тел есть ли среди них равные

Математика
Сравните объёмы тел есть ли среди них равные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да если одной модели
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