Сравните петровские коллегии и министерства, созданные при Александре I, выделите одну общую черту и одно различие. Заполните таблицы.

История
Сравните петровские коллегии и министерства, созданные при Александре I, выделите одну общую черту и одно различие. Заполните таблицы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коллегии появились раньше министерства  и обшие у них то что они работают на благо своей стране извини обшие я не додумал
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