Известно, что 2sin^2x – 1 = – 0,7. Найдите значение выражения sin^4x-cos^4x
Алгебра
Известно, что 2sin^2x – 1 = – 0,7. Найдите значение выражения sin^4x-cos^4x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что 2sin^2x – 1 = – 0,7. где [cos²x=1-sin²x] sin^4x-cos^4x=(sin ²x-cos²x)*(sin²x+cos²x)=(sin²x-cos²x)*1=(sin²x-(1-sin²x)=sin²x+sin²x-1)=2sin^2x – 1 2sin^2x – 1 = – 0,7.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите. Сколько всего окончаний в словах данного предложения? "Хозяйка забрала у всех в прихожей пальто и кашне, кашпо с алое убрала с окошка и...
Русский язык
Математика