Известно, что 2sin^2x – 1 = – 0,7. Найдите значение выражения sin^4x-cos^4x

Алгебра
Известно, что 2sin^2x – 1 = – 0,7. Найдите значение выражения sin^4x-cos^4x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что  2sin^2x – 1 = – 0,7.  где [cos²x=1-sin²x]  sin^4x-cos^4x=(sin ²x-cos²x)*(sin²x+cos²x)=(sin²x-cos²x)*1=(sin²x-(1-sin²x)=sin²x+sin²x-1)=2sin^2x – 1  2sin^2x – 1 = – 0,7.
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