ДАЮ 100 БАЛОВ КТО ОТВЕТИТ!!!!Переведите текст на русский

Гость: Гость:

1 предложение не знаю,но там написано о том что шоколад входит в питательную продукцию.2 его готовят из какао,сахара,сливок и что то типо пищевыx красителей.3 альпинисты берут с собой шоколад когда поднимаются на высокие горы. 4Потому что,они полезны для оргонов человека,дают им силы и поднимают им настроение.5 даже если они едят шоколад,для органов человека они не вредны.6 а если есть в больших количествах то тогда можно (что то с пищеварением).7 поэтому могут появиться разные болезни