Составь выражение к задаче объем топливного бака автобуса составляет а литров то??ливного бака автомобиля литров какую часть составляет объем топливного бака автомобиля от объема топливного бака автобуса

Математика
Составь выражение к задаче объем топливного бака автобуса составляет а литров то??ливного бака автомобиля литров какую часть составляет объем топливного бака автомобиля от объема топливного бака автобуса
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