Помогите срочно,плез!!! В одном пакете 1,5 кг кофе, а в другом - 0,9 кг. Сколько кофе надо пересыпать из одного пакета в другой, чтобы кофе в них оказалось поровну? Сколько кофе будет после этого в каждом пакете?

Математика

Помогите срочно,плез!!! В одном пакете 1,5 кг кофе, а в другом - 0,9 кг. Сколько кофе надо пересыпать из одного пакета в другой, чтобы кофе в них оказалось поровну? Сколько кофе будет после этого в каждом пакете?

Автор: Гость