Помогите срочно,плез!!! В одном пакете 1,5 кг кофе, а в другом - 0,9 кг. Сколько кофе надо пересыпать из одного пакета в другой, чтобы кофе в них оказалось поровну? Сколько кофе будет после этого в каждом пакете?
Математика
Помогите срочно,плез!!! В одном пакете 1,5 кг кофе, а в другом - 0,9 кг. Сколько кофе надо пересыпать из одного пакета в другой, чтобы кофе в них оказалось поровну? Сколько кофе будет после этого в каждом пакете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно пересыпать 1,2 кг кофе
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